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مفاوضات متعثرة في الأمم المتحدة حول عقوبات جديدة على كوريا الشمالية

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مصراوي Masrawy

مفاوضات متعثرة في الأمم المتحدة حول عقوبات جديدة على

09:59 ص الخميس 20 يوليو 2017

مفاوضات متعثرة في الأمم المتحدة حول عقوبات جديدة على كوريا الشمالية

السفيرة الاميركية في الامم المتحدة نيكي خلال اجتما

نيويورك – (أ ف ب):
أعلن دبلوماسيون الأربعاء، أن الولايات المتحدة التي أبدت استعدادها للإسراع في فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية في الأمم المتحدة، تتعثر في مفاوضات مع الصين حول الرد الذي يتعين اعتماده على إطلاق بيونج يانج صاروخا باليستيا عابرا للقارات.

وكانت السفيرة الأمريكية نيكي هالي صرحت في مجلس الأمن قبل أسبوعين أنها ستقدم "في الأيام المقبلة" مشروع قرار حول عقوبات، ردا على ما وصفته بأنه "تصعيد عسكري واضح".

وقال دبلوماسي في مجلس الأمن إن هذه المناقشات "لا تزال جارية". وأضاف "لم يحصل تقدم رغم ضغوط الولايات المتحدة لإحراز ذلك بأسرع من المعتاد".
وأضاف الدبلوماسي الذي رفض الكشف عن هويته "أنها بطيئة إلى حد ما". وأكد اربعة من الدبلوماسيين الآخرين في الأمم المتحدة أن المفاوضات تحرز تقدما بطيئا.
وردا على سؤال هل أحرزت المفاوضات تقدما، قال السفير الصيني ليو جيي لوكالة فرانس برس "ليس بعد"، مشيرا إلى انه لا يتوقع التوصل إلى اتفاق سريع على مشروع قرار. وأضاف "هذه مشكلة معقدة".

ويمكن أن تتضمن هذه العقوبات الجديدة وقف إمدادات النفط ومنع إرسال عمال كوريين شماليين إلى الخارج وفرض قيود جوية وبحرية جديدة.
وأدى تأكيد روسيا ان الصاروخ الكوري الشمالي الذي أطلق في الرابع من يوليو كان في الواقع متوسط المدى، الى تعقيد المفاوضات، اذ بات هناك تشكيك حول ضرورة تشديد العقوبات على كوريا الشمالية.

وأقر مجلس الأمن في 2016 سلستين من العقوبات لزيادة الضغوط على بيونج يانج وتجفيف العملات الصعبة التي تستخدم لتمويل برامجها العسكرية التي تحظرها الأمم المتحدة.
وفرضت الأمم المتحدة بالإجمال ست مجموعات من العقوبات على كوريا الشمالية منذ محاولتها النووية الأولى في 2006.

هذا المحتوى من

AFP

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