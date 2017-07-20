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فيتنام: وفاة 17 شخصا وفقدان 6 جراء العاصفة الاستوائية "تالاس"

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مصراوي Masrawy

فيتنام: وفاة 17 شخصا وفقدان 6 جراء العاصفة الاستوائية "تالاس"

09:54 ص الخميس 20 يوليو 2017

هانوي - (د ب أ):

لقي 17 شخصا على الأقل حتفهم وفقد ستة آخرون بعد أن اجتاحت العاصفة الاستوائية "تالاس" الأقاليم الوسطى لفيتنام، بحسب ما ذكرت السلطات اليوم الخميس.

وقالت اللجنة الوطنية الفيتنامية للبحث والإنقاذ إن الإقليم الأكثر تضررا كان "نجي أن" /320 كم جنوب غربي هانوي/ حيث سجل ثمانية قتلى.

وتم انتشال ثلاث جثث من سفينة كانت محملة بالفحم وغرقت في وقت مبكر من يوم الاثنين في منطقة "كوا لو" في "نجي إن". وقالت اللجنة إن رجال الإنقاذ ما زالوا يبحثون عن ثلاثة من أفراد الطاقم المفقودين بينما تم إنقاذ سبعة آخرين.

وانهارت أسقف نحو 6600 منزل في الأقاليم المتضررة، بينما تعرض 152 منزلا لدمار كلي، وغرق 72 قاربا وتعرض نحو 50 ألف هكتار من حقول الأرز والخضروات للتلف.

وقال المركز الوطني لتوقعات الأرصاد الجوية في البلاد إن العاصفة "تالاس" ضربت أقاليم وسط فيتنام برياح بلغت سرعتها نحو 100 كيلومتر في الساعة خلال يوم الاثنين.
وهطلت أمطار غزيرة أيضا على الأقاليم الوسطى والشمالية من البلاد، حيث بلغ منسوب الأمطار نحو 460 ملليمترا خلال الأيام الثلاثة الماضية في بعض المناطق.

ومن المتوقع أن تهطل أمطار يصل منسوبها إلى 80 ملليمترا على الأقاليم الشمالية بحلول يوم السبت.
وحذرت السلطات من أن مزيدا من الفيضانات والانهيارات الأرضية قد تضرب المنطقة.

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مصراوي Masrawy

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