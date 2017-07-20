فيديو| وزير التعليم: خففنا عقوبة الغش في لجنتين خوفا على مستقبل الطلاب

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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم إنه قرر تخفيف العقوبة على لجنين حدث بهما غش جماعي في محافظتي كفر الشيخ والمنوفية، حيث كان هناك أربع حالات مثبتة غش جماعي أو شغب جماعي، والقانون الجديد يفرض عقوبة الحرمان سنة من الامتحانات لمن قام بتلك الواقعة.

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «انفراد»، مع الإعلامي سعيد حساسين، على قناة «العاصمة»، أن قرار تخفيف العقوبة جاء خوفًا على مستقبل الطلاب، وتخففت العقوبة لحرمانهم فقط من نتيجة الامتحان الذي وقع فيه الغش مع عدم حرمانهم من درجات باقي المواد.

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وتابع: «عاوز أقول لأولياء الأمور، إحنا عملنا اللي علينا، اقرصوا على عيالكم شوية وساعدونا».