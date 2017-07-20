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أمير ملكي بالقبض على أمير سعودي اعتدى على عدد من المواطنين والمقيمين

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مصراوي Masrawy

أمير ملكي بالقبض على أمير سعودي اعتدى على عدد من المواطنين والمقيمين

08:56 ص الخميس 20 يوليو 2017

أمير ملكي بالقبض على أمير سعودي اعتدى على عدد من المواطنين والمقيمين

القاهرة - (مصراوي):

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، "أمرا فوريا" بالقبض على الأمير سعود بن عبدالعزيز بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

وذكرت قناة أن الأمر الملكي تضمن إيداع الأمير السجن هو وجميع الذين ظهروا معه في المقاطع المشينة لما فيها من تجاوزات وانتهاكات؛ تستوجب العقوبة المغلظة، والتحقيق معهم في كل الجنايات التي ارتكبوها، وسماع شهادات المتضررين والمعتدى عليهم؛ لإنصافهم وحفظ حقوقهم.

وأضافت القناة، أن الأمر الملكي شدَّد على عدم الإفراج عن أي فرد منهم حتى يصدر بحقهم الحكم الشرعي، والرفع به للمقام السامي؛ لاتخاذ القرار الرادع والحازم منعًا لكل سلوك منحرف، وصيانة لأمن الوطن، وحماية لحقوق كل مواطن ومقيم، ومنعًا للظلم والتجبر والأذى والإساءة والتعدي تطبيقًا للشرع العادل، والتزامًا أصيلاً به، وردعًا لأي تجاوز أو انتهاك من أي شخص مهما كانت صفته أو وضعه أو مكانته.

كما شدَّد الأمر الملكي على رصد ومتابعة أي مخالفات أو تجاوزات أو تعديات تستغل المكانة أو النفوذ، أو تتجاوز الأنظمة والضوابط، والإبلاغ عنها للقبض على القائمين بها، وتحويلهم للمحاكمة مباشرة، وتطبيق الشرع بحقهم.

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مصراوي Masrawy

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