اليوم.. بدء دخول القطريين بتأشيرات مسبقة

كتب – طه عبيد:

يبدأ مطار القاهرة الدولي اليوم الخميس، تطبيق التأشيرة المسبقة علي دخول القطريين إلي البلاد، وفقا للتعليمات الحديدة والتي وصلت إلي جوازات مطار القاهرة والموانئ المصرية، بضرورة حصول الراكب القطري الجنسية علي تأشيرة مسبقة قبل السفر الي القاهرة .

وقالت مصادر أمنية بالمطار لمصراوي، أن التأشيرة المسبقة سيتم استخراجها من السفارات المصرية فى الخارج.

وأضافت أن التعليمات تضمنت استثناء للأزواج والزوجات وأبناء وبنات المصريين، وكذلك الطلاب القطريين الدارسين فى الجامعات الحكومية المصرية، سوف يتم السماح لهم بالدخول بتأشيرة سياحية من المطار لمدة ٣ شهور، علي أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم مع مصلحة الجوازات .

وأشارت المصادر الي أن التعليمات الجديدة تضمنت أن يكون الجوازات الخاصة والدبلوماسية والمهمة القطرية بها تأشيرة مسبقة، وهو ما يتم تطبيق مع كافة الدبلوماسيين تنفيذا لمبدأ المعاملة بالمثل.