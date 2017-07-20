بعد تشغيل لجنة الفتوى بمحطة الشهداء.. رواد «فيسبوك»: نعم لخلط الدين بالمترو

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أثار إعلان أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، عن بدء لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، عملها كتجربة أولية داخل محطات مترو الأنفاق، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بين الترحيب والسخرية والرفض للفكرة.

ومن المقرر أن يستمر عمل اللجنة بشكل يومي على مدار فترتين، تبدأ الأولى من التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا، في حين تبدأ الفترة الثانية من الثانية ظهرا وحتى الثامنة مساء، وتستهدف التجربة تلبية احتياجات المواطنين المعرفية وحاجاتهم إلى الإجابة على أسئلتهم المتنوعة والمرتبطة بواقع حياتهم، فضلا عن مواجهة الفتاوى المضللة التي تحاول بعض التيارات المتطرفة الترويج لها.

أما عن استقبال رواد مواقع التواصل الاجتماعي للخبر، فكتب "علي الخولي" معلقًا: "لا مانع من إنشاء كشك للفتوى داخل محطات المترو بداخله يجلس أحد علماء الأزهر الشريف يستمع إلى الجماهير ويناقشهم ويفتيهم"، لكن في المقابل طالب "الخولي" بوضع أكشاك لممثلي الكنائس الثلاث في مصر، وكذلك كشك لأتباع الديانة اليهودية وآخر للبهائية، معللًا ذلك بأن تكون الدولة على مسافة واحدة من الجميع.

في حين تساءل "محمد عبد العزيز"، مستنكرًا: "وطبعا لو سألت كشك الفتاوى عن حالة الغلاء والفساد والقهر هيكون الرد إيه؟"، بينما تهكم آخر يدعى "محمد الراعي".

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وطالب حساب يحمل اسم "محمد صلاح" بوضع الكنيسة لكشك هي الأخرى أمام كشك الإفتاء، تحقيقًا لمبدأ المواطنة، فيما تهكمت "رباب كمال" على الخبر معلقة: "لا لخلط الدين بالسياسة.. نعم لخلط الدين بالمترو.. وكان الأجدر أن يكون هناك وحدة إسعاف في كل محطة لتواجه حالات الإغماء المتكررة في هذا الحر الشديد".

وكتب حساب يحمل اسم "فينا" معلقًا على الخبر: "أكشاك الفتوى صفعة جديدة على وجه مشروع الإصلاح الديني، ليتها أكشاك لتدريب العقول على التفكير لتفرق بنفسها بين الخطأ والصواب.. الإصلاح الفكري لا يتطلب إلا إطلاق حرية تداول الأفكار وحمايتها".

وأخيرًا كتب "محمد زيدان": "بيقولوا مفلسين ومش لاقيين.. وفي نفس ذات الوقت لا إحنا أغنياء وهانعمل أكشاك فتوى عشان إحنا خلاص مواقع النت خلصت.. والجوامع خلاص قفلناها والناس مش هاتموت يا عيني لو مسألتش عن دخول الحمام برجلها اليمين ولا الشمال..!! إيه الغلب ده يا ربي".