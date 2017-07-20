«دقن» أحمد حسن وظهور غادة رجب بعد غياب.. أبرز لقطات حفل إذاعة «D.R.N»

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نظمت شركة "هوم ميديا" إحدي شركات مجموعة "فالكون" للإعلان، جفلًا للإعلان عن انطلاق بث محطتها الإذاعية الجديدة "D.R.N"، وذلك بفندق مينا هاوس بمنطقة الهرم، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام، وكان أبرزهم الإعلامية الكبيرة نجوي إبراهيم، والإذاعية مروة شتلة، والإذاعي والكاتب الصحفي محمد فتحي رئيس تحرير برنامج "آخر النهار"، وغيرهم.

الجدير بالذكر أن الإذاعة تضم عددًا من أهم الإعلاميين في مصر، منهم: إيناس جوهر، خيري رمضان، والكاتب مدحت العدل، وبوسي شلبي، وشافكي المنيري، وأحمد شوبير، وهبة الأباصيري، وشيما صابر، والفنانة مها أحمد.

ونرصد أبرز اللقطات التى شهدها الحفل خلال التقرير التالى:

نرمين الفقي.. إطلالة ساحرة

حرصت الفنانة نرمين الفقي على حضور حفل افتتاح راديو "D.R.N"، وظهرت بإطلالة بسيطة بفستان "لبني" مكشوف من الكتفين وشعر منسدل عليه أظهرها بشكل ساحر وعمر أصغر.

غادة رجب.. ظهور بعد غياب

على الرغم من قلة ظهورها الإعلامي، حرصت المطربة غادة رجب، على حضور حفل الافتتاح، وظهرت بإطلالة كلاسيكية من فستان أسود، منقوش بوردة حمراء.

الجدير بالذكر أن آخر ظهور للمطربة غادة رجب، كان في حفل سحور في رمضان الماضي، نظمته حركة الإعلام الإيجابي، بحضور كوكبة من نجوم الفن والغناء والإعلام، بمناسبة مرور سنة من انطلاق الحركة، ونجاحها على الساحة الإعلامية.

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أحمد حسن.. لوك الدقن

حرص أيضًا نجم كرة القدم السابق أحمد حسن على حضور حفل افتتاح الراديو الجديد، ولفت الأنظار بـ"اللوك الجديد"، الذي ظهر به لاول مرة بـ"دقن" طويل عن المعتاد، والذي أظهره بشكل أكبر في العمر.

لقاء سويدان.. شعر طويل

اعتادت الفنانة لقاء سويدان، الظهور فترة طويلة بشعر قصير، ولكنها فاجئت الحاضرين في حفل افتتاح راديو "D.R.N"، بشعر طويل، مما أثار حيرة جمهورها حول تركيبها خصلات شعر إضافية.

نجوي إبراهيم.. أصغر في العمر

حرصت الإعلامية والفنانة الشهيرة نجوي إبراهيم على حضور حفل افتتاح راديو "D.R.N"، وظهرت بإطلالة شبابية حيث ارتدت فستان باللونين الأصفر والأبيض، واعتمدت على الظهور بمكياج ساعدها في الظهور بشكل أصغر في العمر.