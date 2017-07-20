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«الأرصاد»: طقس اليوم مائل للحرارة نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 35

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«الأرصاد»: طقس اليوم مائل للحرارة نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 35 «الأرصاد»: طقس اليوم مائل للحرارة نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 35

التحرير

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية.. والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على جنوب سيناء وعلى خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى متر ونصف، أما عن حالة البحر الأحمر فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين ثلاثة أمتار إلي مترين ونصف، والرياح السطحية على كلا البحرين تكون شمالية غربية. 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 25 35

الإسكندرية 24 30

مطروح 24 30

بورسعيد 26 30

دمياط 25 30

بلطيم 25 31

الإسماعيلية 23 35

السويس 24 36

العريش 21 32

نخل 20 35

طابا 23 36

الطور 25 34

مرسى علم 28 38

الغردقة 29 39

شرم الشيخ 29 38

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سيوة 23 33

المنيا 25 36

الفيوم 25 36

رأس سدر 25 36

أبوسمبل 27 40

وسط الدلتا 24 35

أسيوط 26 37

سوهاج 27 38

الأقصر 27 41

أسوان 29 41

شلاتين 29 38

حلايب 31 37

الوادى الجديد 26 39

قنا 27 40

نويبع 28 37

السلوم 20 29

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