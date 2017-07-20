جمال عبد الحميد: شيكابالا ما ينفعش يمشي من الزمالك.. وإيناسيو أحسن مدرب

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قال جمال عبد الحميد، نجم نادي الزمالك الأسبق، إن البرتغالي أوجوستو إيناسيو، أفضل مدرب أجنبي قام بتدريب الفريق الأبيض، ولكنه تعجب من إدارته لمباراة القمة، متسائلًا «فين الفنيات اللي عملها الزمالك في ماتش الأهلي؟».

وأضاف «عبد الحميد»، خلال لقائه بحلقة الأربعاء، من برنامج «الحريف» الذي يعرض على قناة «dmc sports»، أن الزمالك به عدد من اللاعبين الجيدون في منطقة الهجوم مثل القائد محمود عبد الرازق «شيكابالا»، ومصطفى فتحي، والنيجيري ستانلي اوهايتشي، لكن إيناسيو مُصر على منحهم مهام دفاعية.

وعلق مهاجم المنتخب الوطني الأسبق، على أنباء رحيل شيكابالا، قائلًا «أنا مش مع فاروق جعفر، شيكابالا ده مرسوم عليه تيشيرت الزمالك، وما ينفعش يمشي طبعًا، ده رمز من رموز النادي».

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وأضاف عبد الحميد، أنه يرفض الاستغناء عن شيكابالا ومحمد إبراهيم، خاصة أنهم من أبناء النادي، متسائلًا: "هل يعقل تركهم والتعاقد مع لاعبين آخرين وانتظار تألقهم؟".