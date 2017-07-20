أخبار عاجلة

تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق -
مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ -
الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

جمال عبد الحميد: شيكابالا ما ينفعش يمشي من الزمالك.. وإيناسيو أحسن مدرب

Google+ Print
جمال عبد الحميد: شيكابالا ما ينفعش يمشي من الزمالك.. وإيناسيو أحسن مدرب جمال عبد الحميد: شيكابالا ما ينفعش يمشي من الزمالك.. وإيناسيو أحسن مدرب

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال جمال عبد الحميد، نجم نادي الأسبق، إن البرتغالي أوجوستو إيناسيو، أفضل مدرب أجنبي قام بتدريب الفريق الأبيض، ولكنه تعجب من إدارته لمباراة القمة، متسائلًا «فين الفنيات اللي عملها الزمالك في ماتش الأهلي؟».

وأضاف «عبد الحميد»، خلال لقائه بحلقة الأربعاء، من برنامج «الحريف» الذي يعرض على قناة « sports»، أن الزمالك به عدد من اللاعبين الجيدون في منطقة الهجوم مثل القائد محمود عبد الرازق «شيكابالا»، ومصطفى فتحي، والنيجيري ستانلي اوهايتشي، لكن إيناسيو مُصر على منحهم مهام دفاعية.

وعلق مهاجم  الوطني الأسبق، على أنباء رحيل شيكابالا، قائلًا «أنا مش مع فاروق جعفر، شيكابالا ده مرسوم عليه تيشيرت الزمالك، وما ينفعش يمشي طبعًا، ده رمز من رموز النادي».  

شاهد أيضا

وأضاف عبد الحميد، أنه يرفض الاستغناء عن شيكابالا ومحمد إبراهيم، خاصة أنهم من أبناء النادي، متسائلًا: "هل يعقل تركهم والتعاقد مع لاعبين آخرين وانتظار تألقهم؟". 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية )

مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية )

مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه"

مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه"

مساء dmc - النائبة/ ماجدة نصر : كثير من مدارس اللغات يتم امتحان الطلاب بها باللغة العربية

مساء dmc - النائبة/ ماجدة نصر : كثير من مدارس اللغات يتم امتحان الطلاب بها باللغة العربية

مساء dmc - وزارة التعليم تستجيب لـ مساء dmc وتستقبل المتضررين بمدارس المنار غدا بمقر الوزارة

مساء dmc - وزارة التعليم تستجيب لـ مساء dmc وتستقبل المتضررين بمدارس المنار غدا بمقر الوزارة