فيديو| صالح جمعة: كنت «مُقصر» مع الأهلي.. وبقى عندي «هم» واحد

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جدد صالح جمعة، صانع ألعاب النادي الأهلي، اعترافه بتقصيره في حق نفسه، وحق ناديه بعض الشيء في الفترة الماضية، وهو ما تسبب في ابتعاده عن المشاركة في المباريات.

وأكد «جمعة»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الأربعاء، من برنامج «مساء الأنوار» الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، على قناة «ON sport»، على سعادته بتألقه في المباريات الأخيرة مع المارد الأحمر، وفرحة الجماهير، كاشفًا أنه لم يتوقع أن يشارك أساسيًا في مباراة القمة الأخيرة أمام الزمالك، قبل أن يخبره حسام البدري المدير الفني للفريق، بذلك، ويؤكد له جاهزيته بنسبة 100% لخوض اللقاء.

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وعن صعوبة مشاركته بجوار عبد الله السعيد، قال «صالح» إن هذا الكلام ليس صحيحًا، وأن هناك مباريات ستحتاج لمشاركتهما سويًا، معلقًا «كل همي إني أبقى قد ثقة الناس فيا».