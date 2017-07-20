فيديو| سعد سمير مازحًا: الأهلي مش محتاج مدافع.. كفاية إني «متألق»

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أوضح سعد سمير، مدافع النادي الأهلي، أنه سيتعافى خلال أسبوع من الإصابة التي لحقت به في العضلة الأمامية، خلال مباراة القمة الأخيرة أمام الزمالك.

وعلق «سمير» مازحًا، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الأربعاء، من برنامج «مساء الأنوار» الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، على قناة «ON sport»، على احتياج الفريق الأحمر لتدعيم خط الدفاع، بعد إعارة أحمد حجازي لنادي وست بروميتش الإنجليزي، قائلًا: «كفاية إني متألق»، مؤكدًا أنه دائمًا يتمنى أن يكون متواجد في مباريات القمة ومراقبة أي مهاجم بالقلعة البيضاء.