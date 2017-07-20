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خبير اقتصادي: تأخرنا كثيرًا.. ورفع سعر الفائدة بالبنوك ضد الاستثمار

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خبير اقتصادي: تأخرنا كثيرًا.. ورفع سعر الفائدة بالبنوك ضد الاستثمار خبير اقتصادي: تأخرنا كثيرًا.. ورفع سعر الفائدة بالبنوك ضد الاستثمار

التحرير

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قال الدكتور أحمد بدوي، الخبير الاقتصادي، إن الإصلاحات الاقتصادية كانت مهمة وضرورية جدًا، مشيرًا إلى أنه كان من الصعب أن تستمر الدولة في دعم الجنيه والوقود، لأن هذا كان يأكل من الاحتياطي النقدي.

وأضاف بدوي، خلال لقائه عبر الأقمار الصناعية ببرنامج «بتوقيت » المُذاع على «التليفزيون العربي»، أن الفقير لم يكن يستفيد من دعم الوقود، لأن الطبقة المتوسطة وفوق المتوسطة كانوا هم المستفيد الأكبر من هذا الدعم، متابعًا: «تأخرنا في معالجة المشاكل، وهذا سبب ما نحن فيه الآن».

وأكد الخبير الاقتصادي، أن الدولة بحاجة إلى مساندة ودعم القطاع الخاص، لأن تنميته سيوفر فرص عمل للشباب وسيرفع نسب النمو الاقتصادي.

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وشدد بدوي، على أن المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي في مصر هو المشروعات القومية الكبرى، وهذه السياسة الاقتصادية لن ترفع معدل النمو، إضافة إلى أن رفع سعر الفائدة بالبنوك ضد الاستثمار، لأن القطاع الخاص حتى يستطيع أن يعيش لابد وأن يربح 40% نظرًا لارتفاع قيمة فوائد البنوك.

وتابع: « عليها أن تراعي محدودي الدخل، وتفرض ضريبة البورصة، وعليها بملف المصانع المغلفة، وتنمية النقد الأجنبي، والاهتمام بالقطاع السياحي».

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التحرير

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