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فيديو| «الخارجية» ترد على التحذيرات الأمريكية: «لم تحمل جديدًا»

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فيديو| «الخارجية» ترد على التحذيرات الأمريكية: «لم تحمل جديدًا» فيديو| «الخارجية» ترد على التحذيرات الأمريكية: «لم تحمل جديدًا»

التحرير

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تحدث المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، عن التحذيرات التي أطلقتها وزارة الخارجية الأمريكية لمواطنيها، إذ حذرتهم من السفر إلى ، موضحًا: «لم ألاحظ حظرا أو إجراءات جديدة تختلف عن سابقاتها».

وأضاف أبو زيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الخارجية الأمريكية مثلها مثل باقي السفارات الأخرى، تقوم بتحديث إرشاداتها لمواطنيها، وما قرأته إرشادات خاصة لأعضاء البعثات الدبلوماسية الأمريكية في مصر، مستطردًا: «النص الأصلي ليس به تحذيرا من القدوم إلى مصر».

وأوضح أن النص الأصلي الموجود على صفحة وزارة الخارجية الأمريكية فيما يختص بإرشادات السفر ينقسم إلى قسمين، حيث يستعرض الأوضاع في مصر من واقع ما شهدته بعض المناطق خلال الفترة الأخيرة، والشق الثاني يتعلق بالإجراءات والتي لم تحمل جديدا بخصوص تحذير المواطنين الأمريكيين من السفر إلى مصر.

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وذكر أنه تم الإسهاب في سرد الواقع الأمني في مصر بشكل يختلف عن العرض السابق من قبل صفحة وزارة الخارجية الأمريكية، ولكنه لم يحمل جديدًا، مشددًا على أن ما حدث من قبل وسائل الإعلام المختلفة بخصوص تحذير منع سفر الأمريكان لمصر ينطوي على مزايدة.

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التحرير

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