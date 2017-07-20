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سعر الدولار اليوم الخميس 20 يوليو 2017 بالبنوك والسوق السوداء في مصر

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سعر الدولار اليوم الخميس 20 يوليو 2017 بالبنوك والسوق السوداء في مصر سعر الدولار اليوم الخميس 20 يوليو 2017 بالبنوك والسوق السوداء في مصر

سمر العشري

سعر الدولار اليوم، ننقل لكم أخبار وأسعار الدولار بتحديث لحظي من كافة البنوك العاملة في مصر، سعر الدولارالآن في السوق السوداء، يمكنكم أيضاً متابعة سعر الدولار لحظه بلحظة من خلال برنامج بكام في مصر للأندرويد من جوجل بلاي، حيث لوحظ فى الفترات الإخيرة أن هناك حالة من التغيرات الطفيفة بالبنوك من حين الي اخر حيث شهدت أسعار الدولار في الفترة الأخيرة ثبات نسبي نظراً لتراجع الطلب علي العملة الأمريكية بشكل ملحوظ خلال الأونة الأخيرة ، سعر الدولار اليوم في السوق السوداء والصرافات وكل البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري ، نقدم لحضراتكم متابعة لحظية لتغيرات في البنوك والسوق السوداء، سعر الدولار اليوم في مصر ، وما زالت البنوك الخاصة والتي منها “اتش اس بي سي – HSBC”، مصرف أبو ظبي الإسلامي، البنك الأهلي المتحد، بنك المشرق، بنك باركليز – مصر، وغيرهم مما يعملون في القطاع المصرفي  يقدمون  أعلى سعر لشراء الدولار .

سعر الدولار اليوم بالبنوك والسوق السوداء:

 

17.90
أفضل بنك تشتري منه الآن:

المصرف المتحد

17.87
أفضل بنك تبيع له الآن:

بنك

سعر الدولار في السوق السوداء يسجل 17.85 جنية للشراء، 17.95 جنية للبيع.

 

البنك سعر الشراء سعر البيع
مصر إيران للتنمية 17.8000 17.9500
مصرف ابو ظبي 17.8600 17.9600
البنك المصري الخليجي 17.8600 17.9600
البنك الأهلي 17.8400 17.9400
بنك البركة 17.8000 17.9000
بنك القاهرة 17.8000 17.9000
بنك الاسكندرية 17.8500 17.9500
البنك العربي الافريقي 17.8500 17.9500
البنك المركزي 17.8447 17.9438
بنك مصر 17.8700 17.9500
بنك بلوم مصر 17.8500 17.9500
كريدي أجريكول 17.8600 17.9600
بنك بيريوس 17.8500 17.9500
المصرف المتحد 17.8200 17.9000
البنك التجاري الدولي 17.8500 17.9500
المصري لتنمية الورادات 17.8500 17.9500
البنك الأهلي المتحد 17.8500 17.9500
بنك المشرق 17.8500 17.9500
بنك الاستثمار العربي 17.8500 17.9500
البنك الأهلي اليوناني 17.8500 17.9500
بنك HSBC 17.8600 17.9800
بنك سايب 17.8500 17.9500

 

 

المصدر : مصر365

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رئيس قسم الأخبار

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