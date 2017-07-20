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استدعاء نجل ترامب ومدير حملته السابق لجلسة استماع بمجلس الشيوخ الأسبوع المقبل

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مصراوي Masrawy

استدعاء نجل ومدير حملته السابق لجلسة استماع بمجلس الشيوخ الأسبوع المقبل

03:01 ص الخميس 20 يوليو 2017

استدعاء نجل ترامب ومدير حملته السابق لجلسة استماع بمجلس الشيوخ الأسبوع المقبل

دونالد ترامب الابن في 17 نيسان/أبريل 2017 في حديقة

واشنطن - (أ ف ب):

أعلنت لجنة الشؤون القضائية في مجلس الشيوخ الأمريكي الأربعاء أن الابن البكر للرئيس دونالد ترامب والمدير السابق لحملته الانتخابية سيدليان بإفادتيهما أمامها خلال جلسة استماع ستعقد الأسبوع المقبل، في خطوة قد تشكل منعطفا في التحقيق الجاري حول علاقة ترامب بروسيا.

وقالت اللجنة في بيان إن دونالد ترامب الابن وبول مانافورت استدعيا للمثول أمامها يوم الأربعاء في الساعة العاشرة صباحا (14,00 ت غ).

وأضافت انها لن تتوانى عن إصدار مذكرات جلب بحق هذين الشاهدين إذا رفضا المثول أمامها.

ويأتي استدعاء دونالد ترامب الابن وبول مانافوت بعد الكشف عن حضورهما في صيف العام الفائت في غمرة الحملة الانتخابية اجتماعا مثيرا للجدل مع محامية روسية كان النجل الأكبر للمرشح الجمهوري في حينه يظن أنها ستزوده بمعلومات من الكرملين من شأنها الإضرار بمنافسة والده هيلاري كلينتون.

من جهتها أفادت "سي إن إن" الأربعاء بأن صهر الرئيس الأمريكي وكبير مستشاريه جاريد كوشنر سيمثل أمام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ في جلسة استماع مغلقة تعقد الاثنين.

وأوضحت الشبكة الأمريكية أن مصدر هذه المعلومة هو محامي كوشنر.

وكوشنر المتزوج من ابنة ترامب إيفانكا حضر الاجتماع المثير للجدل مع المحامية الروسية.

وفي الرسالتين اللتين ارسلتهما لجنة الشؤون القضائية إلى دونالد ترامب الابن وبول مانافوت للمثول أمامها قال رئيس اللجنة تشاك غراسلي وكبيرة الأعضاء الديموقراطيين فيها دايان فاينشتاين إلى المستدعيين إن عليهما "المحافظة على كل الوثائق ذات الصلة الموجودة بحوزتكم... والمتعلقة بتدخل روسيا في انتخابات 2016، بما في ذلك الوثائق المتصلة بالاتصالات التي اجريتموها أو اجرتها حملة ترامب بمسؤولين في الروسية أو شركاء لها أو ممثلين عنها".

هذا المحتوى من

AFP

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