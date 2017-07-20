إطلاق نار في كلية الشرطة في أبيدجان

أبيدجان - (أ ف ب):

أفاد مراسل وكالة فرانس برس في أبيدجان عن سماع دوي أعيرة نارية بصورة متواصلة مساء الأربعاء مصدرها كلية الشرطة في حي كوكودي في وسط عاصمة ساحل العاج.

وشاهد المراسل مسلحين يصوبون بنادقهم على السيارات المارة قرب كلية الشرطة، في حين قال موظف في شركة حراسة تبعد امتارا قليلة عن الكلية إن المسلحين "استولوا على سيارتنا، لقد صوبوا اسلحتهم

باتجاهنا. إنهم يوقفون العربات وسيارات الأجرة ويأخذون السيارات".

من جهته قال ديراسوبا اداما وهو سائق تاكسي استولى المسلحون على سيارته "إنهم شرطيون يرتدون أقنعة وسترات مضادة للرصاص. لقد أطلقوا النار في الهواء وأطلقوا النار قرب السيارة وامروني بالنزول منها

والمغادرة وقد فعلت. لقد أخذوا سيارتي وهناك على الأقل عشر سيارات أخرى في الداخل".

وأضاف "لقد قالوا (هذا البلد هراء)، نحن نطالب بحقوقنا".

وأتت هذه التطورات بعيد ساعات على تعديل وزاري شمل خصوصا تعيين وزير دفاع جديد هو حامد باكايوكو المقرب من الرئيس الحسن وتارا.

وفور تعيينه تعهد الوزير الجديد اعادة فرض "الانضباط" في الجيش بعدما شهدت البلاد عمليات تمرد عديدة منذ مطلع العام.