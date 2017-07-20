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فيديو| جمال عبد الحميد: أنا المدير الفني للزمالك قريبًا

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فيديو| جمال عبد الحميد: أنا المدير الفني للزمالك قريبًا فيديو| جمال عبد الحميد: أنا المدير الفني للزمالك قريبًا

التحرير

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قال جمال عبد الحميد، نجم نادي السابق، إن البرتغالي جوسفالدو فيريرا، لم يكن مدربًا متميزًا، لكنه كان صاحب شخصية قوية، معلقًا «كان ناجح بشخصيته، لكنه فنيًا لم يكن جيدًا، بدليل خسارته في كل المباريات الكبيرة». 

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وصرح عبد الحميد، خلال لقائه بحلقة الأربعاء، من برنامج «الحريف» الذي يعرض على قناة « sports»، أنه يعلم جيدًا بأنه سيحصل على فرصته كمديرًا فنيًا للزمالك قريبًا، مشيرًا إلى أنه عاد للتدريب عبر محطة نادي الفيوم، تمهيدًا لتدريبه الفريق الابيض في أقرب فرصة. 

وتابع، أنه لا يتعجل فرصته في تدريب الزمالك، متعجبًا من فشل الفريق في الحصول على بطولة طوال الموسم رغم منافسته على 5 أو 6 بطولات. 

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التحرير

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