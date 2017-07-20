قانوني: مواجهة المواطنين بالقوة في «الوراق» جعلتهم أكثر عندا

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قال محمد عبد العال، مستشار قانوني وخبير متخصص في الحق في السكن، إن مواجهة المواطنين بالقوة في جزيرة «الوراق» جعلت المواطنين أكثر عنادا مع الدولة في تلك القضية.

وأضاف عبد العال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت مصر»، المُذاع على «التليفزيون العربي»، أن الدولة لو كانت عندها النية في الاستثمار في جزيرة الوراق، يجب عليها أن تقنع الأهالي وتوفر لهم السكن البديل، موضحًا أن الأهالي في الجزيرة يملكون عقود ملكية للأرض.

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وأكد أن المستثمر لو كان يرغب في شراء أرض بالجزيرة من السهل أن يتفاوض مع صاحب الأرض على القيمة المالية المناسبة لثمنها، موضحًا أن سبب الأزمة في الوراق هي عدم وضوح الرؤية للأهالي.