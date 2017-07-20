أخبار عاجلة

مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ -
الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

بالفيديو.. مرتضى: شيكابالا طلب الرحيل إلى وادي دجلة

Google+ Print
بالفيديو.. مرتضى: شيكابالا طلب الرحيل إلى وادي دجلة بالفيديو.. مرتضى: شيكابالا طلب الرحيل إلى وادي دجلة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال ، رئيس نادي ، إن أحمد حسام ميدو، أكد له رغبة محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق الأبيض، في الانتقال إلى نادي وادي دجلة.

وأضاف «مرتضى»، خلال مداخلة هاتفية بحلقة اليوم الأربعاء، ببرنامج «مساء الأنوار»، الذي يعرض على قناة ON sport، أن ميدو تحدث إليه وطلب ضم «شيكابالا» ونقل له رغبة النجم الأسم، مشيرًا إلى أنه سينتظر قرار الجهاز الفني بقيادة البرتغالي أوجوستو إيناسيو. 

شاهد أيضا

وعن محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق، أوضح رئيس القلعة البيضاء، أن مصيره سيتحدد أيضًا بعد اجتماع الجهاز الفني في الساعات المقبلة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
تعرف على شروط مدرب الزمالك المُحتمل

تعرف على شروط مدرب الزمالك المُحتمل

لاعب الزمالك الجديد يصل للقاهرة السبت المقبل

لاعب الزمالك الجديد يصل للقاهرة السبت المقبل

الزمالك يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي

الزمالك يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي

بالفيديو: القبض على المشتبه به في تنفيذ هجوم برشلونة

بالفيديو: القبض على المشتبه به في تنفيذ هجوم برشلونة