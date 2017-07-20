بالفيديو.. مرتضى: شيكابالا طلب الرحيل إلى وادي دجلة

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قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن أحمد حسام ميدو، أكد له رغبة محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق الأبيض، في الانتقال إلى نادي وادي دجلة.

وأضاف «مرتضى»، خلال مداخلة هاتفية بحلقة اليوم الأربعاء، ببرنامج «مساء الأنوار»، الذي يعرض على قناة ON sport، أن ميدو تحدث إليه وطلب ضم «شيكابالا» ونقل له رغبة النجم الأسم، مشيرًا إلى أنه سينتظر قرار الجهاز الفني بقيادة البرتغالي أوجوستو إيناسيو.

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وعن محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق، أوضح رئيس القلعة البيضاء، أن مصيره سيتحدد أيضًا بعد اجتماع الجهاز الفني في الساعات المقبلة.

