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فيديو| فرج عامر عن بيع «عزت» للأهلي: إحنا مش فاتحين محل

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فيديو| فرج عامر عن بيع «عزت» للأهلي: إحنا مش فاتحين محل فيديو| فرج عامر عن بيع «عزت» للأهلي: إحنا مش فاتحين محل

التحرير

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قال المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إن فتح قيد اللاعبين مبكرًا سيكون أفضل لجميع الأندية، مشيرًا إلى أن خوض مباريات نصف النهائي ببطولة كأس باللاعبين الجديد سيجعل المسابقة أقوى.

وعلق «عامر»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الأربعاء من برنامج «مساء الأنوار» الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، على قناة ON sport، على أنباء مفاوضات النادي الأهلي معه لضم محمود عزت مدافع الفريق، موضحًا أن هذا لم يحدث، ومن غير الوارد الاستغناء عن نجوم الفريق.

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وتابع، «إحنا مش عاملين فرقة عشان نتاجرونكسب منها فلوس، إحنا عايزين ننافس، والأهلي مش محتاج حد في مركز محمود عزت، أنا أقدر أبيع لاعب لكن مش هصفي الفرقة، إحنا مش فاتحين محل او متجر لبيع اللاعبين».

   

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التحرير

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