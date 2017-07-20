الدكروري لقضاة مجلس الدولة: أثبتم للشعب استقلالكم وعزتكم

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وجه المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، رسالة لأعضاء الجمعية العمومية للمجلس، بعد قرار الرئيس السيسي، بتعيين المستشار أحمد عبد العزيز أبو العزم رئيسًا لمجلس الدولة.

وقال الدكروري في بيان، نشر على الموقع الرسمي لمجلس الدولة: "في هذه اللحظات التاريخية التي يمر بها مجلسنا العظيم، لا يسعني إلاّ أن أسجّل أن طوق عنقي بثقة الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة.. إن هذا وسام أثبت للشعب استقلالكم وعزّتكم، وسنظل تتفاخر به الأجيال المقبلة"، مؤكدًا أن ثقة الجمعية العمومية مفخرة لمجلس الدولة.

وأضاف البيان: "أردت تسجيل شكرى وتقديري لكم في سجل التاريخ الذي يوثق ويرصد، راضيًا عن نفسى لإرضائي ربي وضميري ووطني، أملًا من الله ألا يترك هذا الأمر فيكم إلا بمزيد من العزة والكرامة وأن تكونوا - كما تعلمنا من اَبائنا الأولين – على عهدكم فيما تقضون فيه من أنزعة بما يرضى الله والضمير والوطن".

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وكانت الجمعية العمومية لمجلس الدولة، قررت، ترشيح المستشار يحي دكروري، منفردًا لرئاسة المجلس خلال العام القضائي المقبل، وقررت بالأغلبية عدم ترشيح 3 أسماء كما هو منصوص عليه في القانون رقم 13 لسنة 2017 المعروف بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وإعمال مبدأ الاقدمية حيث أنه وفقًا لهذا المبدأ فالدور يأتي للمستشار دكروري خلفا للمستشار الدكتور محمد مسعود.

وكان رئيس الجمهورية وافق على تعديل قانون السلطة القضائية بالتصديق على واحد من ثلاثة قضاة ترشحهم الجمعية العمومية للمجلس، بعد موافقة مجلس النواب، على تعديلات القانون والتي أثارت غضب الكثير من القضاة في عدة هيئات قضائية واعتبروها تعديا على مبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات.

وتنص التعديلات على أن يرشح المجلس الأعلى لكل هيئة قضائية أسماء ثلاثة من أقدم نواب الرئيس المنتهية ولايته ليختار رئيس الجمهورية أحدهم لخلافته. ومن بين هذه الهيئات محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في مصر، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية.