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مصرع شخص وإصابة 11 آخرين في حادث تصادم بسوهاج

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مصراوي Masrawy

مصرع شخص وإصابة 11 آخرين في حادث تصادم بسوهاج

12:02 ص الخميس 20 يوليو 2017

مصرع شخص وإصابة 11 آخرين في حادث تصادم بسوهاج

أرشيفية

سوهاج – عمار عبد الواحد:

لقي شخص مصرعه، وأصيب 11 آخرين، مساء اليوم الأربعاء، في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي وجرار زراعي و"توك توك" على طريق "أسيوط – سوهاج" الزراعي السريع الغربي بناحية قرية الشيخ زين الدين دائرة مركز طهطا شمالي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء مصطفى مقبل، مدير أمن سوهاج، إخطارًا بالواقعة، ونقلت سيارات الإسعاف الجثة والمصابين لمستشفى طهطا العام.

من جهته قال الدكتور محمد السيد فراج، مدير مستشفى طهطا العام، إن المتوفى هو "شعبان محمد" 55 عامًا، مشيرًا إلى تحويل حالة واحدة فقط من المصابين لمستشفى أسيوط الجامعي لخطورتها وإصابتها بكسر في العمود الفقري.

وأضاف "فراج" أن باقي الحالات إصابتها عبارة عن كسور سطحية وكدمات وجروح متفرقة بالجسم.

وأشارت المعاينة الأولية لمكان الحادث أن سبب وقوعه السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ.

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