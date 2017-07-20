صورة وخبر: الموصل.. مدينة مدمرة وشعب مٌنهك

كتب - علاء المطيري:

رغم إعلان العراق تحرير الموصل رسميًا من تنظيم "داعش" إلا أن المدينة مازالت حاضرة بمآسيها؛ فالحرب وضعت أوزارها - وفقًا للروايات الرسمية - لكن آثارها قائمة وربما تبقى حينًا من الدهر حتى يتغير الحال، فالمنازل تشهد على الدمار والنازحون تروي صورهم قصص شعب أنهكته مآسي حرب قد انتهت وهم مازالوا يبحثون عن مأوى أو مكان.

في تلك المدينة نساء وأطفال ربما تلخص صورة التقط مصور وكالة الأنباء الفرنسية حالهم؛ فالإنهاك أرهق الطفل فأصبح طريح الفراش، والهموم أثقلت فتاة صغيرة تضع رأسها على أم تتواري خلف حجاب ربما لأنها لم تستطع أن تغير واقع أسرة قد انهارت بعدما فقدت منزلها وأصبح نزلهم في خيمة داخل مخيم لجوء جنوبي الموصل.

وكانت القوات العراقية أعلنت تحرير الموصل قبل أيام بعد معركة استمرت 9 أشهر لطرد مسحلي التنظيم الذين يسيطرون على المدينة منذ صيف عام 2014 حيث أعلنوا منها قيام خلافتهم المزعومة.