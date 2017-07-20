10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الجمهوريين أن يفوا بوعودهم لأمريكا، وأكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن إيران سترد "بالطريقة المناسبة على العقوبات الأمريكية، وذكرت وزيرة خارجية السويد، مارجوت والستروم، أن السويد قلقة للغاية بشأن احتجاز تركيا لمواطن سويدي، وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن انتصار القوات العراقية في معركة تحرير الموصل من "داعش" هو انتصار عسكري وسياسي.

1- ترامب: على الجمهوريين الوفاء بوعدهم لأمريكا





الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الرياض في 20 مايو 2017 (أ ف ب)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تفاصيل الخطة لقانون رعاية صحية جديد رُبما سيُكشف عنها خلال لقائه بالجمهوريين، وأضاف: "على الجمهوريين الوفاء بوعدهم لأمريكا".

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2- المحامية الروسية في فضيحة ترامب الابن: مستعدة للشهادة أمام االكونجرس

المحامية الروسية ناتاليا فيسيلنيتسكايا في موسكو في 8 نوفمبر 2016 (أ ف ب)

أعربت المحامية الروسية ناتاليا فيسيلنيتسكايا، التي التقت بالمساعدين المقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية العام الماضي، عن استعدادها لسرد قصتها أمام الكونجرس، بحسب تصريحات نقلتها وسائل إعلام روسية رسمية.

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3- الجعفري: العراق جاهز لتقديم الدعم لمصر في مواجهة الإرهاب



وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري - أرشيفية

أكد وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري، أن العراق جاهز لدعم مصر في مواجهة الارهاب.

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4-روحاني: سنرد بالطريقة المناسبة على العقوبات الأمريكية

الرئيس الايراني حسن روحاني في طهران في 18 أبريل 2017 (أ ف ب)

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن إيران سترد "بالطريقة المناسبة على العقوبات الأمريكية لكنها ستبقى ملتزمة بالاتفاق النووي الموقع مع الدول العظمى في يوليو 2015.

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5- وزير العدل الألماني: أردوغان يملأ السجون بمعارضيه

وزير العدل الألماني هايكو ماس في برلين في 28 أبريل 2017 (أ ف ب)

جدد وزير العدل الألماني هايكو ماس انتقاده لاعتقال حقوقي ألماني وخمسة نشطاء آخرين في تركيا، وقال: "من يعمل في مجال حقوق الإنسان ليس إرهابيًا، أردوغان يملأ السجون بمعارضيه وناقديه. هذا لا يمت لدولة القانون بصلة".

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6-وزير الخارجية الأردني: يجب إعادة فتح المسجد الأقصى فورًا

أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات (يمينًا) ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (يسارًا) في عمان الأحد (أ ف ب)

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن إسرائيل يجب أن تعيد فتح المسجد الاقصى أمام المصلين فورًا ومن دون أي اعاقات"، محذر من أزمة يصعب تطويقها.

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7- وزيرة خارجية السويد: احتجاز تركيا نشطاء يثير قلقنا



وزيرة خارجية السويد، مارجوت والستروم في ستوكهولم في 26 يونيو 2017 (أ ف ب)

ذكرت وزيرة خارجية السويد، مارجوت والستروم، أن السويد قلقة للغاية بشأن احتجاز تركيا لمواطن سويدي وعدة نشطاء حقوقيين آخرين.

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8- ميركل للعبادي: ما حدث في الموصل انتصار عسكري وسياسي

المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل في برلين في 18 مايو 2017 (أ ف ب)

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن انتصار القوات العراقية في معركة تحرير الموصل من "داعش" هو انتصار عسكري وسياسي، وذلك في محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي.

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9- وزير النفط العراقي: نعمل على زيادة الإنتاج

وزير النفط العراقي، جبار علي حسين اللعيبي - أرشيفية

أعلن وزير النفط العراقي، جبار علي حسين اللعيبي، أن وزارته تعمل على زيادة إنتاج النفط الخام إلى خمسة ملايين برميل يوميا بنهاية العام الجاري، بالإضافة إلى زيادة انتاج الغاز إلى 1300 مليون قدم مكعب يوميًا.

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10-قائد الحرس الثوري الإيراني: على واشنطن إبعاد قواعدها لمسافة 1000 كيلومتر

القائد العام لحرس الثورة الإسلامية، الجنرال محمد علي جعفري - أرشيفية

حذر القائد العام لحرس الثورة الإسلامية، الجنرال محمد علي جعفري، الولايات المتحدة من الاستمرار في فرض حظر علي القدرات الدفاعية لقواته، قائلاً: إن علي واشنطن أن تبعد قواعدها الإقليمية علي مسافة ألف كيلومتر من أطراف إيران لأن أي خطأ في تقديراتها سيجعله تدفع ثمناً باهضًا.

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