"الجمّال" يدعو الجامعة العربية لاجتماع طاريء لبحث الاعتداء على المسجد الأقصى
"الجمّال" يدعو الجامعة العربية لاجتماع طاريء لبحث الاعتداء على المسجد الأقصى
12:21 ص الخميس 20 يوليو 2017
اللواء سعد الجمّال
القاهرة- (أ ش أ):
دعت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، برئاسة اللواء سعد الجمّال، جامعة الدول العربية للمبادرة بعقد جلسة طارئة على المستوى الوزاري، لبحث الإجراءات التصعيدية الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى والفلسطينيين.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سلسلة محاولات تهويد القدس وطمس الآثار الإسلامية وفرض الأمر الواقع استغلالا لحالة الارتباك والصراعات التي تسود المنطقة.
وأكدت اللجنة – في بيان مساء اليوم الأربعاء-، على ضرورة أن يواكب مسيرات وانتفاضة الشعب الفلسطيني "تنديدا باعتداءات الاحتلال الإسرائيلي"، انتفاضة دولية في سائر المحافل والمنظمات والبرلمانات للوقف الفوري لهذه الممارسات وفرض عقوبات صارمة على الاحتلال الإسرائيلي.
وتساءلت اللجنة عن دور مجلس الأمن الدولي المنوط به حفظ الأمن والسلم الدوليين، منتقدة ما وصفته بالتخاذل والتهاون والتواطؤ من جانب المجتمع الدولي.
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