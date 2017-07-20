حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

اعداد - عبدالعظيم قنديل:

مرت الساحة العالمية، اليوم الأربعاء، بالعديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها انفجار بأحد منازل المتشددين بأفغانستان واستقالة قائد أركان الجيش الفرنسي، إضافة إلى اندلاع توتر دبلوماسي بين أنقرة وبرلين.

1- الخارجية الألمانية تستدعي السفير التركي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في هامبورج - أرشيفية (أ ف ب)

استدعت الخارجية الألمانية السفير التركي على خلفية اعتقال ناشط حقوقي ألماني وخمسة آخرين في تركيا.

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2- رئيس أركان الجيوش الفرنسية يعلن استقالته

رئيس أركان الجيوش الفرنسية بيار دو فيلييه (أ ف ب)

أعلن رئيس أركان الجيوش الفرنسية، بيار دو فيلييه، استقالته من منصبه، في بيان تلقته وكالة فرانس برس.

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3- انفجار منزل تابع لأحد عناصر داعش بأفغانستان

انفجار قنبلة في أفغانستان - أرشيفية (أ ف ب)

قتل سبعة أشخاص على الأقل في انفجار وقع داخل منزل أحد المتشددين من تنظيم داعش في إقليم ننجارهار شرق أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الافغانية للانباء.

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4- عشرات القتلى في اشتباكات مزارعين ورعاة بنيجيريا

انتشار عناصر الجيش النيجيري - أرشيفية (أ ف ب)

قالت الشرطة في نيجيريا إن 36 شخصًا لقوا حتفهم في شمال غرب البلاد في اشتباكات بين المزارعين ورعاة الماشية.

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5- اندونيسيا تحظر حزب التحرير الاسلامي

احتجاجات في العاصمة الأندونيسية جاكرتا (أ ف ب)

أعلنت وزارة العدل الاندونيسية حظر حزب التحرير الاسلامي الذي يدعو إلى اقامة الخلافة بدافع ان نشاطاته تتعارض مع ايديولوجية الدولة.

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