ننشر نص خطاب يحيى دكروري لمستشاري مجلس الدولة

كتب- محمود الشوربجي:

أرسل المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، خطاباُ شكر لأعضاء الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة، لترشيحه منفرداً لرئاسة مجلس الدولة دون النظر لتعديلات قانون السلطة القضائية .

وكانت الجمعية العمومية ، قررت، ترشيح المستشار يحي دكروري، منفرداً لرئاسة المجلس خلال العام القضائي المقبل، وقررت بالأغلبية عدم ترشيح 3 أسماء كما هو منصوص عليه في القانون رقم 13 لسنة 2017 المعروف بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وإعمال مبدأ الاقدمية حيث أنه وفقًا لهذا المبدأ فالدور يأتي للمستشار دكروري خلفا للمستشار الدكتور محمد مسعود.

وقال المستشار فؤاد عبد الرحيم أمين عام مجلس الدولة لـ"مصراوي"، أن أعضاء الجمعية العمومية تلقوا نسخة من خطاب المستشار الدكروري مساء اليوم.

وقال "دكروري" في خطابه: "في هذه اللحظات التاريخية التي يمر بها مجلس العظيم، لا يسعدني إلا أن أسجل أنني طوق عنقي بثقة الجمعية العمومية لمستشاري المجلس، إن هذا وسام أثبت للشعب استقلالكم، وعزتكم، وسيظل تتفاخر به الأجيال القادمة، مؤكداً أن ثقة الجمعية العمومية مفخرة لمجلس الدولة".

وأضاف: "أردت تسجيل شكري وتقديري لكم في سجل التاريح الذي يوثق ويرصد، راضياً عن نفسي لإرضائي ربي وضميري ووطني، أملا من الله ألا يترك هذا الأمر فيكم إلا بمزيد من العزة والكرامة، وأن تكونو كما تعلمنا من آبائنا الأولين على عهدكم فيما تقضون من أنزعة بما يرضى الله والضمير والوطن".

وتابع: "دمتم حصناً للعدالة، فكلنا زائلون ويبقى مجلسكم عظيماً للشعب ومن أجل الشعب".