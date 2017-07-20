بالصور- تكريم كارلوس وسلجادو في حفل إطلاق إذاعة "D.R.N"

كتبت- ندى شريف ومصطفى المنشاوي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

أهدى شريف خالد، رئيس مجلس إدارة شركة فالكون، مساء الأربعاء، روبرتو كارلوس مدافع ريال مدريد الأسباني ومنتخب البرازيل السابق وميشيل سلجادو لاعب منتخب أسبانيا السابق، درع تذكاري.

جاء ذلك خلال حفل شركة "هوم ميديا" التابعة لمجموعة شركات "فالكون"، الذي أقيم مساء الأربعاء، للإعلان عن انطلاق محطتها الإذاعية العامة تحت اسم "D.R.N" عبر تردد 93.7 اف إم.

وحضرت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، والنائب مصطفي بكري، الكابتن أحمد شوبير، والإعلامية نجوى إبراهيم والإعلامي عمرو الكحكي، والكاتب الصحفي مجدي الجلاد، والإعلامية نجوى إبراهيم، والكابتن أحمد شوبير، والإعلامي الدسوقي رشدي، محمد هنيدي، خيري رمضان، وغادة رجب، ونرمين الفقي وغيرهم.

وتضم الإذاعة: "الإعلامية نجوى إبراهيم، والكاتب الصحفي مجدي الجلاد، وأحمد شوبير وشافكي المنيري، ومدحت العدل، وإيناس جوهر، ومحمد فتحي، ومحمد الدسوقي رشدي، ومها أحمد، وبوسي شلبي، وهبة الأباصيري، وداليا أبو عمر، ومها بهنسي، وعزمي مجاهد، وياسمين نور الدين، وخليل جمال، ومروة شتله، وميرفت المليجي، وهند جاد، ومحمود عباس".

كما تضم الإذاعة مجموعة من شباب المذيعين في قطاع الأخبار لتقديم نشرات إخبارية وهم: "يوسف التهامي، وخليل جمال، ومصطفى خضر، وأحمد الحسيني، وأميرة عبد الرحمن، ومريم سميح، وسارة حسين، ورباب النجار، وأميرة عبد المهيمن، وباسم أبو العينين، وأحمد الحسيني، ومحمود ربيع".

وتأسست شركة "فالكون جروب" عام 2006، وحققت نسب نمو قياسية حتي أصبحت إحدى كبرى الشركات التي تقدم خدمات أمنية متكاملة حيث إنها تقوم بتغطية 28 محافظة عبر 13 فرعًا في أنحاء الجمهورية، كما يرأس، شريف خالد، مجلس إدارة شركتي فالكون وهوم ميديا.