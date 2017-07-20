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4 مميزات ترجح كفة مدبولي لاقتحام التشكيل الأساسي للزمالك

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4 مميزات ترجح كفة مدبولي لاقتحام التشكيل الأساسي للزمالك 4 مميزات ترجح كفة مدبولي لاقتحام التشكيل الأساسي للزمالك

التحرير

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نجح مجلس إدارة في إنهاء صفقة انتقال أحمد مدبولي، نجم خط وسط نادي النصر للتعدين، أمس الثلاثاء، لمدة 5 مواسم مقابل 4 ملايين جنيه. 

واستطاع مدبولي أن يخطف أنظار مجلس إدارة الزمالك، نظرًا للمستوى اللافت الذي قدمه اللاعب مع فريقه الموسم الماضي. 

وافتقد الزمالك في المباريات الأخيرة اللاعب الذي يربط بين وسط الملعب ومنطقة الهجوم، وهو ما يتميز به مدبولي وفقًا لما تؤكده أرقامه. 

ويبدو أن الطريق قد يكون متاحًا بالنسبة لمدبولي بداية من الموسم المقبل، بسبب تذبذب مستوى جميع اللاعبين الذين يلعبون في نفس مركزه، بداية من محمد إبراهيم الذي لم يستعد مستواه المعهود منذ أن عاد من الإصابة قبل أشهر، وغموض موقف أيمن حفني الذي غاب عن العديد من المباريات، للإصابة ولاسباب فنية، بالإضافة إلى صلاح ريكو، الذي لم يتمكن من إقناع إيناسيو.

ويستعرض «التحرير» في التقرير التالي أبرز الملامح في آداء مدبولي مع النصر للتعدين الموسم الماضي. 


- التمرير القصير

يتيمز مدبولي بالتمرير القصير، حيث أن نسبة نجاحه في الموسم الماضي وصلت إلى 80%، ونجح في تمرير 273 مرة صحيحة من أصل 343. 

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- التسديد على المرمى

تمكن مدبولي من التسديد على المرمى الموسم الماضي، 24 مرة منهم 10 صحيحة، بنسبة 42%. 

-  دقة العرضيات

حاول مدبولي تمرير 61 عرضية الموسم الماضي، نجح في 18 منهم بنسبة نجاح 30%.
 
- جيد دفاعيًا 

نجح مدبولي بالتدخل في 157 كرة دفاعية، ونجح في استخلاص 100 منهم، بنسبة 63%.

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التحرير

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