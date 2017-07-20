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بالفيديو.. مرتضى يعلن: طارق يحيى مدربًا عامًا للزمالك

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بالفيديو.. مرتضى يعلن: طارق يحيى مدربًا عامًا للزمالك بالفيديو.. مرتضى يعلن: طارق يحيى مدربًا عامًا للزمالك

التحرير

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قرر ، رئيس نادي ، تعيين طارق يحيى، المدير الفني السابق لطلائع الجيش، مدربًا عامًا للفريق الأبيض.

وأوضح «مرتضى»، خلال مداخلة هاتفية بحلقة اليوم الأربعاء، ببرنامج «مساء الأنوار»، الذي يعرض على قناة ON sport، أن اختيار «يحيى» جاء لأنه واحد من أبناء القلعة البيضاء، ويملك خبرات متميزة ستفيد الفريق، مؤكدًا أنه يجب توجيه الشكر له لموافقته على هذا المنصب رغم عمله مديرًا فنيًا منذ سنوات.

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وأضاف، أن هناك جلسة تجمعه حاليًا بالبرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني للفريق، للاستقرار على تشكيل الجهاز المعاون له، والحديث عن احتياجاته، خاصة انه واجهه سوء حظ في الفترة الماضية.

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التحرير

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