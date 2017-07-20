رحلة ستانلي مع خزينة الزمالك.. الدقيقة بـ6 آلاف والهدفان بـ3 ملايين

التحرير

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انضم النيجيرى ستانلى مهاجم الزمالك ووادى دجلة السابق، لفريق القادسية السعودية عقب انتهاء إعارته لفريق الزمالك هذا الموسم، قادما من وادى دجلة، النيجيري انتقل للقادسية مقابل مليون و300 ألف دولار، علي سبيل البيع النهائي بعد فشل المفاوضات بين الزمالك ودجلة لكي يبقي اللاعب ضمن صفوف الأبيض.

جاء ستانلي لنادي الزمالك هذا الموسم على سبيل الإعارة من نادي وادي دجلة لمدة موسم، في صفقة كلفت النادي 950 ألف دولار.

ويرصد «التحرير» أبرز أرقام ستانلي مع فريق الزمالك هذا الموسم:

شارك النيجيري مع الزمالك في 43 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 12 هدفا وصنع 4 أخرى لزملائه

الدوري المصري:

شارك المهاجم النيجيري مع الزمالك فى 28 مباراة بالدورى المصري، أحرز خلالها 6 أهداف في مرمى (الداخلية - بتروجت - وادي دجلة - المقاولون العرب - طلائع الجيش - النصر والتعدين)

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دوري أبطال إفريقيا:

خاض ستانلي 13 مباراة مع القلعة البيضاء في دورى أبطال إفريقيا، سجل خلالها 5 أهداف كان أهمها هدفه في مرمى الوداد المغربي في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، الذي انتهى بهزيمة الأبيض بنتيجة 2-5، وكان هدف ستانلي حاسما وسببا في صعود فريقه لنهائي البطولة.

كأس مصر:

شارك في مباراتين (الطلائع - وحرس الحدود) أحرز هدفا في مرمى طلائع الجيش في المباراة التي فاز فيها الزمالك بثلاثية.

وبحساب عدد الدقائق الذي شارك فيها النيجيري أوهايشتي ستانلي مع الزمالك التى وصلت إلى 2600 دقيقة وبقيمة الصفقة الذي بلغت 950 ألف دولار، فإن قيمة الدقيقة الواحدة له تساوي 365 دولارا، بينما أحرز ستانلي 12 هدفا خلال مشواره مع الفريق الأبيض أي أن الهدف يساوي 79 ألف دولار.