الحلقة (13) من "بدون ذكر أسماء": "الشيخ شفيع" يقول إن "نوارة" مازالت على ذمة "معتمد"

كتب : شاهيستا شريف الثلاثاء 23-07-2013 21:24

في أحداث الحلقة "الثالثة عشر" من مسلسل "بدون ذكر أسماء"، يذهب الشيوخ و"معتمد" لبيت "ربيع الحلواني" ويقول "الشيخ شفيع" إن الطلاق يحدث إذا رجعت "نوارة" للبيت وليس إذا خرجت منه، ويرى أن تذهب معه للسعودية وعند الرجوع يشترون شقة جديدة، ولكن ترفض "نوارة" فيقول "معتمد" إنه سيسافر دون أن يطلقها، فيخبر "عاطف" "نوارة" بأن يأخذها للشقة حتى تطلق منه، ولكن "نوارة" في كلامها مع أختها تقول إنها قررت أن تتحمل زوجها وتسافر معه للسعودية حتى لا تتعرض لمذلة الطلاق.

وتحتفل الرئيسة "نعجة" بخروج المتسولين الإفراج عنهم وتخبرهم عن خبر زواجها من أحدهم.

ويكتشف الطالبات اللاتي تقيم معهن "مبسوطة" أنها ليست طالبة ويتذمرن، ثم تقنعهن إحدى زميلاتهن الصحفية أن "مبسوطة" شجاعة لاعترافها بذلك واعترافها بأن مساعدة الفنانة "نعناعة" وأنه ولا يوجد مانع لبقائها معهم.

يُذكر أن مسلسل "بدون ذكر أسماء" من بطولة الفنانة روبي، والفنانة حورية فرغلي والفنان أحمد الفيشاوي، والراقصة صفوة، ومن تأليف وحيد حامد وإخراج تامر محسن.