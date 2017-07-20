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تفاصيل إطلاق ضابط النار على زوج شقيقته ببولاق الدكرور

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مصراوي Masrawy

تفاصيل إطلاق ضابط النار على زوج شقيقته ببولاق الدكرور

11:40 م الأربعاء 19 يوليو 2017

تفاصيل إطلاق ضابط النار على زوج شقيقته ببولاق الدكرور

كتب - محمد شعبان:

أطلق ضابط شرطة النار على زوج شقيقته ببولاق الدكرور؛ إثر مشاجرة بينهما، مساء الأربعاء.

تلقى اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود إطلاق نار بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وكشفت تحريات العميد عبد الحميد أبو موسى، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، أن ضابط شرطة برتبة نقيب بقطاع الأمن المركزي بسيناء، توجه إلى مسكن شقيقته لحضور جلسة طلاقها من زوجها؛ بسبب تفاقم المشكلات بينهما، إلا أن مشادة كلامية حادة نشبت بينهما خلال تلك الجلسة.

وأشارت التحريات، إلى أن أهالي الزوج تعدوا بالضرب على الضابط، وأحدثوا إصابته بالوجه وكسر باليد، مما دفعه لإطلاق عيارين ناريين في الهواء بقصد الدفاع عن النفس، استقرت إحداها بقدم زوج شقيقته وأخرى بمنطقة البطن، نُقل على إثرها إلى المستشفى، وحالته مستقرة.

وتمكنت قوة بقيادة الرائد طارق مدحت، معاون مباحث بولاق الدكرور، من السيطرة على الموقف، وضبط طرفي المشاجرة، وتم التحفظ على الضابط لحين عرضه على النيابة العامة صباح باكر.

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