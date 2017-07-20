العرب اليوم: مواجهات في بنغازي وغارات للطيران السوري على الحدود اللبنانية

مصراوي Masrawy

اعداد - عبدالعظيم قنديل:

شهدت الساحة العربية، اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها مواجهات بين القاعدة ومسلحي المعارضة في ادلب ومقتل عناصر من الجيش الليبي، إضافة إلى قطع الرئيس الفلسطيني زيارته للصين.

1- اشتباكات بين القاعدة وجماعات إسلامية في إدلب

مسلحون تابعون للمعارضة في إدلب - أرشيفية (أ ف ب)

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الاشتباكات بين هيئة تحرير الشام وحركة أحرار الشام، في محافظ إدلب السورية، تتواصل بوتيرة متفاوتة العنف، لتتحول إلى بعض من أعنف المعارك بين الفصائل الإسلامية التي تتمتع بنفوذ في شمال غرب سوريا.

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2- قتلى ومصابين من الجيش الليبي في بنغازي

قوات تابعة للمشير خليفة حفتر في بنغازي اليوم (أ ف ب)

أكدت مصادر عسكرية وطبية متطابقة أن مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، في بنغازي، استقبل ثلاثة قتلى وجريحين من قوات الجيش الليبي التابع لمجلس النواب المنتخب.

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3- الطيران الحربي السوري يهاجم مواقع المسلحين في شرق لبنان

غارات الطيران الحربي السوري - أرشيفية (أ ف ب)

نفّذ الطيران الحربي السوري عدّة غارات على مواقع المسلحين في جرود عرسال شرق لبنان.

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4- وفد إيراني يزور الدوحة لعقد صفقات تجارية

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (أ ف ب)

بحث وفد من رجال الأعمال الإيرانيين في العاصمة القطرية الدوحة مع رجال أعمال قطريين بحضور نائب رئيس غرفة تجارة قطر، محمد بن أحمد بن طوار، ونائب وزير الصناعة والمعادن الإيراني، خسرو تاج إمكانية عقد شراكات تجارية وصفقات خاصة في مجال الأغذية.

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5- عباس يقطع زيارته للصين بسبب توتر الأوضاع بالقدس

الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بكين اليوم (أ ف ب)

قطع الرئيس الفلسطيني محمود عباس زيارته إلى الصين وسط احتدام التوتر مع إسرائيل على خلفية إجراءاتها الأخيرة في المسجد الأقصى شرق القدس.

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