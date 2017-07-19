نائب وزير المالية يَعِد بحل أزمة 45 ألف عامل بالوزارة

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أعلن الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إن أزمة 45 ألف من العاملين بالوزارة والمصالح التابعة لها في طريقها للحل، لافتا إلي أنه سيتم فصل صناديق المصالح وتغيير مسمياتها إلى جمعيات طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

جاء ذلك، خلال المؤتمر الذي نظمته النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك برئاسة مجدي شعبان، وبحضور محمد وهب الله وكيل لجنة القوى بمجلس النواب، والأمين العام لاتحاد عمال مصر، ومحمد سالم أمين صندوق الاتحاد.

وأشار معيط إلى أن الوزارة سبق وتلقت من النقابة ملف تطوير الصناديق الخاصة وتقسيمها لجمعيات يشرف عليها مجلس إدارة عن العاملين على غرار صناديق البنوك، منبها إلى عدم جواز إنشاء صندوق علاج للعاملين بالضرائب العقارية لشمولهم مظلة التأمين الصحي.

كما أعلن معيط عن إعداد الوزارة لدراسة تطوير المباني، وميكنة العمل بمصلحة الضرائب العقارية.

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كما وعد نائب الوزير، بتحسين أحوال 850 عاملاً تابعين للخدمات الحكومية والمحرومين من الحوافز منذ 5سنوات، وذلك أسوة بزملائهم في الوزارة، مع زيادة موارد صندوق الرعاية الاجتماعية.

من جانبه قال مجدي شعبان، رئيس نقابة العاملين بالمالية والضرائب والجمارك، إن العاملين بهذا القطاع يلعبون دور رئيسي في المنظومة الحالية من إصلاح اقتصادي لأن الدول تبني بسواعد العمال.

وأشار شعبان، الي ان هناك بعض المشاكل العمالية التي لابد من وضع حلول لها والمتعلقة بالحوافز وصندوق الرعايا الصحية والاجتماعية، لافتا الي ان هذه هي المطالب الرئيسية للعاملين بالهيئات المالية وانه لابد من الاستجابه لها.

واستقبل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر اليوم الأربعاء، الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية بحضور قيادات الاتحاد وعدد من العاملين بمديريات وزارة المالية على مستوى الجمهورية، لمناقشة أوضاع قطاعات العاملين بالوزارة والعمل على إيجاد حلول لها وفقًا للوائح قانون الخدمة المدنية، بما لا يتعارض مع من استفادوا من القانون رقم 47 للعاملين المدنيين بالدولة.