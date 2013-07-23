الحلقة (12) من "صرخة روح": "رحاب" تذهب إلى أهلها بعد مشاجرة مع "سليم"

كتب : أمل القاضي الثلاثاء 23-07-2013 21:26

شهدت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل "صرخة روح"، مشاجرة بين "سليم"، الذي يجسد دوره الفنان عباس النوري، وزوجته "رحاب"، التي تلعب دورها الفنانة تولين البكري، بسبب الحديث عن الإنجاب؛ حيث إنها تعاني من عيب خلقي يمنعها من الإنجاب، مما يجعلها تذهب إلى منزل عائلتها، ويحاول أخوها ووالدته التدخل للصلح بينهما.

ويحاول أصدقاء الطرفين الصلح بينهما، حيث يجلس "سليم" مع أصدقائه وينصحه أحدهم بضرورة إعادة "رحاب" إلى المنزل، فيما تذهب إليها والدته ترجوها بالعودة، رغم ما حدث بينهما في الماضي من مشاجرات حول الإنجاب أيضًا.

يذكر أن الخماسية الثالثة بعنوان "أهواء مُحرمة"، من بطولة عباس النوري، جهاد سعد، رندة مرعشلي، طارق مرعشلي، تولين البكري، لمى إبراهيم، وضاح حلوم، عاصم حواط، محمج قنوع، رغد مخلوف، انطوانيت نجيب، أحمد رافع، عهد أديب، وقصة وسيناريو وحوار فادي قوشجقجي، إخراج سامر برقاوي.