فيديو| موسى: لأول مرة يتم تخريج دفعات الكليات العسكرية في يوم واحد

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قال الإعلامى أحمد موسى، إنه لأول مرة في التاريخ يتم تنظيم حفل تخريج دفعات الكليات العسكرية والحربية في يوم واحد، فى المنطقة الشمالية بالإسكندرية، السبت المقبل، وسيحضره الرئيس، عبد الفتاح السيسي.

وأضاف موسى فى برنامجه «على مسئوليتى» على فضائية «صدى البلد» أن الاحتفال سيشهد حضور عدد كبير من القادة العرب وقيادات الدولة والذى يتم الإعداد والترتيب له بصورة كبيرة للخروج بالقدر الذى يجذب العالم أجمع، معقبًا: «هتبقى رسالة للعالم كله».

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وأكد موسى أنه خلال الاحتفال سيتم افتتاح أكبر قاعدة عسكرية في المنطقة الشمالية العسكرية والتى تحمل اسم الرئيس «محمد نجيب» أول رئيس للجمهورية بعد ثورة يوليو، وإذ يتزامن حفل تخريج تلك الكليات العسكرية مع ذكرى هذه الثورة.