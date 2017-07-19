شريف خالد: قريبا فرع جديد لفالكون في أمريكا.. وانطلاق "D.R.N"​ غدًا

كتبت- ندى شريف ومصطفى المنشاوي:

قال شريف خالد، رئيس مجلس إدارة شركة "فالكون"، إن أول انطلاق لإذاعة "D.R.N" عبر تردد 93.7 اف إم، غدًا الخميس.

وأضاف خالد في كلمته بحفل انطلاق "D.R.N"، إن هناك مباراة ستقام غدًا في الساحل الشمالي للترويج للسياحة بحضور اللاعب البرازيلي روبرتو كارلوس، وسالجادو، كابتن حازم إمام، والعميد أحمد حسن، عمرو زكي، محمد صبحي، محمد شوقي.

وأكد أن شركة "فالكون جروب" ستفتح فرعها بالولايات المتحدة الأمريكية هذا العام، مضيفا أن الشركة تقدم 25% من دخلها المادي إلى صندوك تحيا مصر.

وتضم الإذاعة: "الإعلامية نجوى إبراهيم، والكاتب الصحفي مجدي الجلاد، وأحمد شوبير وشافكي المنيري، ومدحت العدل، وإيناس جوهر، ومحمد فتحي، ومحمد الدسوقي رشدي، ومها أحمد، وبوسي شلبي، وهبة الأباصيري، وداليا أبو عمر، ومها بهنسي، وعزمي مجاهد، وياسمين نور الدين، وخليل جمال، ومروة شتله، وميرفت المليجي، وهند جاد، ومحمود عباس".

كما تضم الإذاعة مجموعة من شباب المذيعين في قطاع الأخبار لتقديم نشرات إخبارية وهم: "يوسف التهامي، وخليل جمال، ومصطفى خضر، وأحمد الحسيني، وأميرة عبد الرحمن، ومريم سميح، وسارة حسين، ورباب النجار، وأميرة عبد المهيمن، وباسم أبو العينين، وأحمد الحسيني، ومحمود ربيع".

وتأسست شركة "فالكون جروب" عام 2006، وحققت نسب نمو قياسية حتي أصبحت إحدى كبرى الشركات التي تقدم خدمات أمنية متكاملة حيث إنها تقوم بتغطية 28 محافظة عبر 13 فرعًا في أنحاء الجمهورية، كما يرأس، شريف خالد، مجلس إدارة شركتي فالكون وهوم ميديا.