الحلقة (14) من "مزاج الخير": "نوح" يكشف تعاون "سوريا" مع الضابط "آسر"

كتب : أروا الشوربجي منذ 46 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل "مزاج الخير"، عرض "العمروتي"، الذي يلعب دوره الفنان حسين الإمام، على "خميس أفندينا"، الذي يلعب دوره الفنان مصطفى شعبان، زواجه من ابنته "فريدة"، التي تجسد دورها المغنية مي سليم، بعد أن قال له إن "نوح"، الذي يلعب دوره الفنان حسن حسني، زواج ابنه "براء" الذي يلعب دوره الفنان محمد نجاتي منها، ولكنه رفض.

فيما أخبرت "سوريا"، الخادمة التي تعمل لدى عائلة "النوح"، معلومات عن عميلة جديدة لنقل أدوية مخدرة، للضابط "آسر"، الذي يلعب دوره الفنان "محمود البزاوي".

وكشف "نوح" التعاون بين "سوريا" والشرطة، بعد أن أعطاها معلومات غير كاملة وخاطئة عن عملية خاصة بـ"خميس".

مسلسل "مزاج الخير" من تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج مجدي الهواري، وبطولة مصطفى شعبان ودرة وعلا غانم وحسن حسني وسميحة أيوب ومحمود الجندي وحسين الإمام ومحمد نجاتي ومي سليم ومنة فضالي.