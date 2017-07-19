الأرقام تفضح 3 مهاجمين و«أسطى النص».. أسوأ 10 لاعبين مع الزمالك في «موسم الفشل»

التحرير

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أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أمس الثلاثاء، خلال تصريحات إذاعية، أن هناك قائمة من اللاعبين الراحلين عن الفريق الأبيض خلال 48 ساعة، كاشفًا عن أن القائمة سوف تضم 10 لاعبين.

حيث جاءت تصريحات رئيس الزمالك، بعد الموسم السيئ، الذي قدمه الفريق، حيث فشل في تحقيق بطولة الدوري، والتأهل إلى البطولة الإفريقية، وخسارة مباراة الديربي امام الأهلي.

وقبل أن يعلن رئيس القلعة البيضاء عن أسماء الراحلين عن الفريق، يستعرض «التحرير» أسوأ 10 لاعبين في الفريق طبقًا للأرقام والإحصائيات خلال الموسم الماضي.



- علي فتحي

لم يوجد على فتحي في أي مباراة للزمالك خلال الموسم الماضي بجميع المنافسات بسبب الإصابة، وهو ما أدى إلى خروجه من حسابات الأجهزة الفنية المتوالية.

- أسامة إبراهيم

شارك أسامة إبراهيم في 22 مباراة بقميص الزمالك، استطاع خلالها أن يسجل هدفًا، ويصنع هدفين.

- شوقي السعيد

خاض شوقي السعيد 8 مباريات مع القلعة البيضاء الموسم الماضي، تمكن خلالها من تسجيل هدف وحيد.

- محمود دونجا

شارك محمود عبد العاطي دونجا في 22 مباراة بقميص الزمالك، استطاع أن يسجل هدفًا وحيدًا، وتمكّن من الحفاظ على شباك الفريق في 11 مباراة "كلين شيت".

- إبراهيم صلاح

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شارك إبراهيم صلاح في 22 مباراة مع الزمالك، وأحرز هدفًا وحيدًا، وتمكّن من الحفاظ على شباك الفريق في 11 مباراة "كليت شيت".

- محمد إبراهيم

شارك محمد إبراهيم في 23 مباراة مع الزمالك هذا الموسم، نجح في تسجيل هدف وحيد، وصنع 5 أهداف.

- صلاح ريكو

خاض صلاح ريكو 17 مباراة بقميص الزمالك هذا الموسم، استطاع خلالها تسجيل هدف وحيد.

- أحمد جعفر

ظهر أحمد جعفر مع الفريق الأبيض هذا الموسم في 15 مباراة، وتمكّن من تسجيل هدف وحيد.

- إيمانيول مايوكا

تمكّن مايوكا من المشاركة في 15 مباراة مع الزمالك خلال الموسم الماضي، واستطاع أن يسجل هدفًا وحيدًا.

- حسام بولو

خاض حسام باولو 17 مباراة مع الفارس الأبيض خلال الموسم الماضي، وتمكن من تسجيل 3 أهداف وصناعة هدف آخر.