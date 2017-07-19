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مقتل وإصابة 5 جنود من الجيش الليبي في بنغازي

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مصراوي Masrawy

مقتل وإصابة 5 جنود من الجيش الليبي في بنغازي

10:43 م الأربعاء 19 يوليو 2017

مقتل وإصابة 5 جنود من الجيش الليبي في بنغازي

الجيش الليبي

بنغازي - (د ب أ): 

أكدت مصادر عسكرية وطبية متطابقة أن مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، في بنغازي، استقبل ثلاثة قتلى وجريحين من قوات الجيش الليبي التابع لمجلس النواب .

وقالت المصادر لموقع "بوابة الوسط"، الأربعاء، إن الجنود الثلاثة لقوا حتفهم جراء انفجار لغم في مناطق العمليات العسكرية في مدينة بنغازي شرقي ليبيا، الثلاثاء، كما أسفر الانفجار أيضًا عن جريحين .

يذكر أن المشير خليفة حفتر، الذي عينه مجلس النواب قائدًا عاما لـ" الجيش الوطني الليبي"، أعلن في الخامس من الشهر الجاري من تطهير مدينة بنغازي بأكملها من التنظيمات الإرهابية.

يشار إلى أن ليبيا تتنازع على إدارتها ثلاث حكومات وهى، المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب، وحكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا، وحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.

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