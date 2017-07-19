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قدما إمرأة تكشفان عصابة فى الفلبين

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مصراوي Masrawy

قدما إمرأة تكشفان عصابة فى الفلبين

10:28 م الأربعاء 19 يوليه 2017

قدما إمرأة تكشفان عصابة فى الفلبين

الشرطة الفلبينية

مانيلا - (د ب أ):
أعلنت الشرطة الفلبينية،الأربعاء، عن اعتقال 45 شخصًا من الصين وماليزيا يشتبه في أنهم أعضاء بعصابة تستهدف رواد كازينو في البلاد.

وداهمت الشرطة شقة سكنية في مانيلا بعد معلومات سرية من أحد السكان وحارس أمن، اللذين أبلغا عن رؤية قدما شخص ما تتدليان من شرفة.

واتضح فيما بعد ان القدمين تعودان لإمرأة سنغافورية، تعرف باسم وو يان، كانت تحاول الفرار من خاطفيها، الذين استدرجوها إلى الشقة.

وأدت المداهمة إلى إنقاذ وو والقبض على 26 مشتبها بهم، بينما تم القبض على 19 آخرين في عملية متابعة.

وقالت الشرطة إنه جرى توجيه تهم جنائية إلى المقبوض عليهم.

وأوضح التقرير أن العصابة كانت تستهدف المرتادين الأجانب للكازينو في الأشهر الأخيرة.

وقالت الشرطة إن الخاطفين طالبوا وو بدفع 180 ألف دولار مقابل إطلاق سراحها.

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