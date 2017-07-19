مسجل يصيب شرطي ويُحدث حالة هياج داخل قطار "القاهرة-الإسكندرية"

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

أحدث شاب ثلاثيني، اليوم الأربعاء، حالة من القلق بين ركاب قطار" القاهر-الإسكندرية"، حيث تعدى عليهم بالسب، وأثناء محاولة ضبطه أصاب أمين شرطة بسلاح أبيض ثم أصاب نفسه بها.

بدأت الواقعة بتلقي الخدمات الأمينة المعينة لتأمين القطار "الإسكندرية-القاهرة"، استغاثة من مُستقلي إحدى عربات القطار لقيام "آ.ع"، 32 سنة، بالتعدي عليهم بالسب وإحداث حالة من القلق بين الركاب وذلك حال سير القطار بدائرة قسم شرطة دمنهور البحيرة.

وحال قيام قوة أمنية بالقطار بضبط المذكور أخرج سلاحًا أبيض "شفرة موس"، كانت بحوزته " نجح في إصابة أمين شرطة يدعى "ش.آ"، محدثا إصابته بجرح سطحي ثم أصاب نفسه بالشفرة ذاتها.

تم تحويل الشرطي والمتهم لمستشفى دمنهور العام، وورد التقرير الطبي يفيد إصابة الأمين المذكور بجرح بسيط بإصبع اليد اليسرى وإصابة المتهم بجرح قطعي باليد اليمنى.

وبالكشف جنائيًا عن المتهم تبين أنه سبق اتهامه في 3 قضايا "مخدرات، وتسول" أخرهم قضية جنايات قسم شرطة ثان المنصورة "مخدرات".

وبالعرض على اللواء قاسم حسين، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات أمر باتخاذ كافة الاجراءات القانونية، حُرر المحضر اللازم بقسم شرطة محطة سكك حديد دمنهور؛ وجاري إرساله بالمتهم والحرز لقسم شرطة دمنهور لقيده وعرضه على النيابة.