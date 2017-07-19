1.3 مليار جنيه إيرادات موانئ البحر الاحمر خلال العام المالي الماضي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، برئاسة اللواء مهندس هشام أبو سنه، اجتماعًا اليوم الأربعاء، شهد مناقشة عدد من الموضوعات، أهمها تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية بموانئ الهيئة، الذي بلغ 100 % للعام المالى 2016 /2017 بتوجيهات وإشراف وزير النقل.

كما استعرض المجلس القوائم المالية والحسابات الختامية المبدئية عن العام المالى الماضي 2016/2017، وما تم تحقيقه من إيرادات بلغت حوالى مليار و 303 مليون جنيه، بزيادة 125 % عن المستهدف تحقيقه خلال نفس الفترة، و زيادة عن ما تم تحقيقه خلال العام الماضى والذى بلغ 1.2 مليار جنيه، رغم نقل تبعية ثلاث موانئ "الأدبية و السخنة و الطور" إلى الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.

وقال المتحدث الإعلامي للهيئة، ملاك يوسف، إن زيادة ايرادات الهيئة نتجت عن عدة أسباب، ومنها زيادة عدد السفن العابرة لقناة السويس وزيادة حمولات و حجم البضائع المتداولة بموانى الهيئة، والعقود والتراخيص التى نتجت عن سياسة الهيئة فى استغلال كافة الطاقات والأراضى بميناء سفاجا و تشغيل الميناء بكامل طاقته.

وتابع: "كذلك ما تم صدوره من قرارات من قبل الهيئة لتنمية مواردها و تغطية الاعباء التى تتحملها فى تقديم الخدمات المختلفة بموانيها و فى صالح الخزانة العامة للدولة و التراخيص التى ابرمت لبعض من الطاقات الغير مستغلة من ساحات و اراضى حيث قام اعضاء المجلس بتقديم الشكر لرئاسة الهيئة و العاملين بالموانى على ما تم انجازه من اعمال الخطة الاستثمارية و زيادة الايرادات".

شاهد أيضا

على جانب اخر تابع المجلس تنفيذ توصيات دكتور هشام عرفات وزير النقل للتسهيل على الشركات و التوكيلات الملاحية بشأن المديونيات المستحقة عليها و ذلك لمساعدة الشركات فى زيادة نشاطها خلال المرحلة و استمرار العمل على جذب المزيد من الخطوط الملاحية و الاستثمارات المحلية و الاجنبية لاستكمال خطة الهيئة بتطوير الموانى .

و اكد المجلس فى بيان له اليوم الاربعاء، على استمرار التنسيق و التعاون مع الشركات و الخطوط الملاحية لازالة كافة العقبات و المعوقات التى تواجهها و ضرورة استكمال اجراءات التكامل و المشاركة بين الهيئة و الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لجذب الاستثمارات بموانى البحر الاحمر .

ووضع الية للمحافظة على البنية التحتية و الحد من الوقائع التى تضر بالبيئة و السلامة و الحفاظ على ما تم تنفيذه من اعمال تطوير بالموانى و اعتماد لائحة المرشدين العاملين بالهيئة العامة لموانى البحر الاحمر .

و فى ختام الجلسة استعرض اللواء مهندس هشام ابو سنه رئيس الهيئة نشاط الهيئة خلال الفترة من 1/7/2016 حتى 30/6/2017 من حيث كمية البضائع المتداولة و التى حققت نسبة زيادة 12 % عن الفترة المثيلة للعام الماضى .