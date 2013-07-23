الحلقة (13) من "سكتم بكتم 4".. البويات

كتب : محمد شنح منذ 26 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة "13" من المسلسل السعودي "سكتم بكتم4"، والتي تحمل عنوان "البويات"، وتتحدث عن الفتيات التي تتشبه بالرجال، وتفعل جميع أفعالهم وتلبس ملابسهم وتتصرف تصرفاتهم.

وتتحدث في الحلقة زوجة "مناحي" الذي يقوم بدوره الفنان السعودي فايز المالكي، حول اكتشافها بأن أخته أصبحت متوحشة، وتتصرف مثل الشباب، ومتهورة في أفعالها، إلا أن "مناحي" يتجاهل حديثها، ويقول لها "أختي بـ100 راجل".

أما "دحيم" فيتقدم لخطبة شقيقة "منحي"، والتي من "البويات"، ويصطدم في تلك الفتاة التي تتصرف مثل الرجال، وتعرف صديقة لها تريد أن تتزوج منها في النهاية.

يُذكر أن مسلسل "سكتم بكتم 4"، هو مسلسل كوميدي اجتماعي، متصل منفصل من 30 حلقة، فكل حلقه ثابتة بشخصياتها مختلفه بموضوعها، حيث تناقش وتعالج كل حلقة قضية اجتماعية، المسلسل تأليف عبدالعزيز المدهش، وإخراج محمد العوالي.