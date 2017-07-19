السيسي ورئيس سيراليون يتفقان على تعزيز العلاقات بين البلدين

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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا من رئيس سيراليون "إرنيست باي كوروما"، والذي أشاد خلاله بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، معربًا عن حرصه على تطوير هذه العلاقات ودفعها إلى آفاق أرحب.

كما أبدى الرئيس السيراليوني، تقديره لما تقدمه مصر من دعم فني لبلاده، مشيرًا إلى تطلع بلاده لمواصلة التعاون مع مصر، وخاصة فى المجالات الطبية.

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ومن جانبه، أشاد الرئيس خلال الاتصال بقوة العلاقات الثنائية بين البلدين، مرحبًا بمواصلة العمل على تعزيز مختلف جوانبها وتطوير التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة، فضلًا عن استمرار مصر في تقديم ما تستطيع من الدعم الفني وبناء القدرات، وبما يساهم في تلبية احتياجات سيراليون التنموية.

وقد اتفق الرئيسان على أهمية عقد اللجنة المشتركة بين البلدين خلال الفترة المقبلة بهدف تنشيط العلاقات الثنائية وبحث سبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلًا عن مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين حول عدد من القضايا الإفريقية والدولية ذات الاهتمام المشترك.