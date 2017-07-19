الخارجية توضح حقيقة تحذير أمريكا من السفر إلى مصر

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، تعقيبًا على ما أثير حول تحذير وزارة الخارجية الأمريكية لرعاياها من السفر إلى مصر، إنه اطُلع على بيان "الخارجية الأمريكية" الأصلى، مؤكداً أنه ينقسم إلى قسمين، الأول يستعرض الأوضاع الأمنية فى مصر، مستشهداً ببعض المناطق التى وقعت فيها أحداث بالفترة الاخيرة، والثاني يتناول الإجراءات، التي ليس بها جديدن ولا تتضمن تحذير يختلف عن السابق، قائلا: "النص الأصلي لا يوجد بها تحذير بالمنع من زيارة مصر".

وأضاف "أبو زيد" خلال تصريحات تليفزيونية، إن زيارة الوزير سامح شكرى، للعراق هامة للغاية من حيث التوقيت والرسالة للمصريين بالعراق، وتأتى الزيارة بعد تحرير مدينة الموصل من يد تنظيم داعش الإرهابي، لافتاً إلى أن شكرى التقى بجميع المسئولين العراقيين، وعلى رأسهم الرئيس العراقى، وأكد شكرى تضامن مصر مع العراق ودعمها في إعادة الإعمار.

شاهد أيضا

وأشار إلى طرح الوزير خلال الزيارة لرؤية مصر للمواقف القطرية، موضحًا أن الجانب العراقى كان يدرك جيداً ما طرحه شكري، موضحًا أنه ليس هناك مصدر واضح لما نشر بشأن تخلى الدول الأربعة عن المطالب، وأكد أن موقف مصر والدول واضح وثابت ولم يتغير.