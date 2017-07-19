فيديو| «الكهرباء»: فاتورة أكثر من 3 ملايين مشترك لا تتجاوز 7 جنيهات شهريًا

التحرير

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قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن عدد المشتركين بالمنازل يقارب الـ 29 مليون، مؤكدًا أن فاتورة الكهرباء لـ 3 ملايين و600 ألف مشترك، لا تتجاوز السبعة جنيهات.

وأضاف خلال حديثه لبرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن شريحة المستهلكين التي تدفع سبع جنيهات شهريًا لا يتخطى استهلاكها من التيار الكهربي 50 كيلو وات.

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وذكر أن الأجهزة الكهربائية هي التي تحدد حجم الاستهلاك، لافتًا إلى أن الشريحة الأولى تتضمن وجود ثلاجة صغيرة وغسالة عادية وليست «فول أتوماتيك»، مؤكدًا أن الأجهزة الكهربائية التي يعتمد تشغيلها على «السخانات» تعتبر أكثر الأجهزة استهلاكًا للكهرباء.