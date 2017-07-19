السيسي يصدر قرارًا بربط الحساب الختامي لموازنات عدد من الهيئات

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نشرت الجريدة الرسمية إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى عددا من القوانين بربط الحساب الختامى لموازنات عدد من الهيئات، للسنة المالية 2015-2016، وهي "هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة،. وهيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية، والهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية، والهيئة القومية لسكك حديد مصر".

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وشملت القوانين الصادرة في نفس الأمر أيضًا: "الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، وجهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى، والهيئة العامة لميناء الإسكندرية، والهيئة العامة لميناء بروسعيد للسنة المالية".