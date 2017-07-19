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فيديو| نائب برلماني: أقترح إنشاء هيئة لإدارة أراضي الوزارات

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فيديو| نائب برلماني: أقترح إنشاء هيئة لإدارة أراضي الوزارات فيديو| نائب برلماني: أقترح إنشاء هيئة لإدارة أراضي الوزارات

التحرير

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اقترح الدكتور محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، إنشاء هيئة وطنية باسم «أراضي الدولة المصرية»؛ لجمع كل الأراضي التابعة لجميع الوزارات، مؤكدًا أن نزاع الوزارات على الأراضي يعرقل ملف استعادة أراضي الدولة المنهوبة.

وأضاف بدراوي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة «تن»، أن هناك نزعات على ملكية الأراضي بين قطاعات الدولة لدرجة أن القضاء يفصل فيها الآن، واستغل الأهالي تلك النزاعات وقاموا بالاعتداء على الأراضي «اللي مش معروف صاحبها»، حسب وصفه.

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 وأشار إلى أنه يجب حل تلك المشكلة بطريقة علمية، وأن تلك الهيئة التي طالب بإنشائها تعود بمقتضاها كل الأراضي الموجودة في لتلك الهيئة، هي المتصرف الوحيد فيها، وتكون تابعة مباشرة لمجلس الوزراء.

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التحرير

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